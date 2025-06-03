Стало известно, дойдет ли землетрясение из Турции до Сочи

По словам специалиста, это не слишком сильное явление. Разрушений было немного, но среди людей началась паника. Некоторые выпрыгивали из окон и получали травмы. О большом числе жертв информации нет. Эксперт добавил, что толчки могут повториться, поэтому лучше временно избегать поездок в этот регион.