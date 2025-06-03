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Стало известно, дойдет ли землетрясение из Турции до Сочи

Сейсмолог Шебалин: Землетрясение в Турции не повлияет на Сочи.

Источник: Комсомольская правда

Сейсмолог Петр Шебалин объяснил в беседе с aif.ru, что землетрясение, случившееся в Турции, не повлияет на Сочи. По его словам, жители курортного города могут не бояться подземных толчков.

Ученый подчеркнул, что событие было локальным и произошло в районе Измира. Сейсмическая активность в этом регионе давно известна, поэтому ничего необычного не случилось. При этом эксперт отметил, что сила землетрясения была значительной — магнитуда достигла почти шести баллов.

При этом сейсмолог Александр Жигалин в беседе с Life.ru посоветовал пока воздержаться от поездок в Турцию. Он пояснил, что подземные толчки произошли на курорте Мармарис, а их магнитуда составила чуть больше пяти баллов.

По словам специалиста, это не слишком сильное явление. Разрушений было немного, но среди людей началась паника. Некоторые выпрыгивали из окон и получали травмы. О большом числе жертв информации нет. Эксперт добавил, что толчки могут повториться, поэтому лучше временно избегать поездок в этот регион.

360.ru писал, что в Турции после ночного землетрясения произошла трагедия. 14-летняя девочка из города Фетхие пережила паническую атаку во время толчков. Ее доставили в больницу, но спасти не смогли. Также пострадали 69 человек.