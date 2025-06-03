Politico: Франция и Бельгия выступили против запрета на импорт газа России в ЕС

Правительства Франции и Бельгии выступили против запрета на импорт газа России в Евросоюз, поскольку боятся серьезных последствий в случае принятия такого шага. Об этом пишет издание Politico.
«Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия — прим.) отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок газа Москвы», — указывается в статье.
Издание уточнило, что обе страны хотят получить дополнительные гарантии по экономическим и юридическим рискам такого решения, прежде чем выработать свою позицию.
По данным Politico, Франция активно продвигает стратегию поиска альтернативных источников энергии, в то время как Бельгия настаивает на необходимости детального анализа экономических последствий.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал план Еврокомиссии по полному отказу от импорта российского газа. По его словам, если эта инициатива будет реализована, то ежегодные убытки Венгрии достигнут двух миллиардов евро.