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Politico: Франция и Бельгия выступили против запрета на импорт газа России в ЕС

Франция и Бельгия требует дополнительных гарантий по экономическим и юридическим рискам при отказе от газа РФ.

Источник: Комсомольская правда

Правительства Франции и Бельгии выступили против запрета на импорт газа России в Евросоюз, поскольку боятся серьезных последствий в случае принятия такого шага. Об этом пишет издание Politico.

«Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе (Франция и Бельгия — прим.) отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок газа Москвы», — указывается в статье.

Издание уточнило, что обе страны хотят получить дополнительные гарантии по экономическим и юридическим рискам такого решения, прежде чем выработать свою позицию.

По данным Politico, Франция активно продвигает стратегию поиска альтернативных источников энергии, в то время как Бельгия настаивает на необходимости детального анализа экономических последствий.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал план Еврокомиссии по полному отказу от импорта российского газа. По его словам, если эта инициатива будет реализована, то ежегодные убытки Венгрии достигнут двух миллиардов евро.