Открылась регистрация на два крупнейших турнира Московской области по гольфу

Федерация гольфа Московской области объявила о начале регистрации на два крупнейших турнира региона — первенство и чемпионат Подмосковья, которые пройдут в 2025 году. Эти соревнования станут важным этапом в развитии гольфа и привлекут внимание как местных, так и международных спортсменов.