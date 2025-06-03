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Белый дом: Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против РФ

Левитт отметила, что настоящее время РФ вовлечена в прямые переговоры с украинской стороной.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп сохраняет возможность введения очередных ограничительных мер в отношении Российской Федерации, проинформировала секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Президент высказал свою позицию по санкциям против РФ. Он мудро сохранил это как инструмент в своём арсенале на случай необходимости», — заявила она.

Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

Левитт прокомментировала стремление ряда законодателей из Соединённых Штатов к введению новых санкций против РФ. Она отметила, что в Конгрессе уважают Трампа, а также добавила, что в настоящее время Российская Федерация вовлечена в прямые переговоры с украинской стороной.

«Я хотела бы просто напомнить всем, как далеко мы продвинулись всего за четыре месяца. Я имею в виду, что в прошлом году в это время было немыслимо, чтобы РФ и Украина вели прямые переговоры», — сказала Левитт.

Ранее Трамп заявил, что администрация Соединённых Штатов отказывается идти на ужесточение санкций в отношении РФ, чтобы не нанести вред перспективам урегулирования конфликта на Украине.