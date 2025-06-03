Белый дом: Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против РФ

Американский лидер Дональд Трамп сохраняет возможность введения очередных ограничительных мер в отношении Российской Федерации, проинформировала секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«Президент высказал свою позицию по санкциям против РФ. Он мудро сохранил это как инструмент в своём арсенале на случай необходимости», — заявила она.
Заявление прозвучало в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
Левитт прокомментировала стремление ряда законодателей из Соединённых Штатов к введению новых санкций против РФ. Она отметила, что в Конгрессе уважают Трампа, а также добавила, что в настоящее время Российская Федерация вовлечена в прямые переговоры с украинской стороной.
«Я хотела бы просто напомнить всем, как далеко мы продвинулись всего за четыре месяца. Я имею в виду, что в прошлом году в это время было немыслимо, чтобы РФ и Украина вели прямые переговоры», — сказала Левитт.
Ранее Трамп заявил, что администрация Соединённых Штатов отказывается идти на ужесточение санкций в отношении РФ, чтобы не нанести вред перспективам урегулирования конфликта на Украине.