Россиян предупредили о вреде холодного кофе для полости рта

По мнению специалиста, свежевыжатые соки представляют большую угрозу, чем газировка. В них содержатся кислоты, которые уже через 20 минут снижают прочность эмали на два процента. Это приводит к росту микротрещин на зубах. Специалист добавила, что людям с коронками и винирами также лучше ограничить употребление соков. Фруктовые кислоты разрушают цемент, который держит эти конструкции.