Россиян предупредили о вреде холодного кофе для полости рта

Холодные свежевыжатые соки, айс-кофе и другие любимые летние напитки могут наносить вред зубам. Стоматолог Людмила Александровская сообщила в беседе с Lenta.ru, что такие напитки опасны для здоровья полости рта.
По мнению специалиста, свежевыжатые соки представляют большую угрозу, чем газировка. В них содержатся кислоты, которые уже через 20 минут снижают прочность эмали на два процента. Это приводит к росту микротрещин на зубах. Специалист добавила, что людям с коронками и винирами также лучше ограничить употребление соков. Фруктовые кислоты разрушают цемент, который держит эти конструкции.
Выбор зубной пасты — дело серьёзное. Нужно учитывать свои особенности и проблемы полости рта. Для ежедневного ухода подойдут универсальные пасты. Если есть воспаления, лучше выбрать лечебно-профилактические. Важно обращать внимание на состав, уточнил стоматолог Артур Тумашевич.
Специалист отметил, что на прилавках можно найти пасты с необычными вкусами. Например, с нотами энергетиков и гуараны — отличный вариант для тех, кто с трудом встает по утрам. Есть также пасты с углем, которые отличаются черным цветом, и даже с шоколадом — для любителей сладкого, пишет 360.ru.
При этом обычные продукты тоже могут незаметно вредить зубам. Ортодонт Алена Копецкая пояснила, что кислые и сладкие продукты создают условия для разрушения эмали. Фрукты, лимонный сок, уксус, сладкие напитки и выпечка лишают зубы минералов. Это делает эмаль слабой и уязвимой. Ее слова приводит Life.ru.