Фирменный поезд «Соловей» вернется на маршрут между Москвой и Курском

Российские железные дороги планируют возобновить движение знаменитого поезда «Соловей» между Москвой и Курском уже в сентябре 2025 года. Об этом сообщили представители Министерства транспорта России, подчеркнув важность этого события для региона.
Возвращение «Соловья» станет значимым шагом в развитии транспортной инфраструктуры и укреплении связей между столицей и южными регионами страны.
По словам чиновников, состав поезда будет значительно расширен — его длина увеличится до 20 вагонов, что позволит обеспечить более комфортные условия для пассажиров. Восстановление маршрута предполагает использование современных вагонов, отвечающих высоким стандартам комфорта и безопасности. Это позволит сделать поездки более приятными и удобными для всех категорий путешественников.
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн напомнил, что ранее «Соловей» курсировал ночью между Москвой и Курском, выполняя важную транспортную функцию для региона. Он отметил, что в обновленном составе появятся новые вагоны всех трех основных типов — плацкарт, купе и СВ, что обеспечит пассажирам широкий выбор условий для путешествия.
Ранее сообщалось, что движение по федеральной трассе под Железногорском, где произошло обрушение железнодорожного моста, было полностью восстановлено. Дорожным службам удалось досрочно разобрать завалы и отремонтировать поврежденное полотно.