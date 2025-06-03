Фирменный поезд «Соловей» вернется на маршрут между Москвой и Курском

По словам чиновников, состав поезда будет значительно расширен — его длина увеличится до 20 вагонов, что позволит обеспечить более комфортные условия для пассажиров. Восстановление маршрута предполагает использование современных вагонов, отвечающих высоким стандартам комфорта и безопасности. Это позволит сделать поездки более приятными и удобными для всех категорий путешественников.