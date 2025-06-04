THR: Юра Борисов может сняться в фильме Луки Гуаданьино про компанию OpenAI

По его информации, работа над картиной может начаться уже этим летом, съемки пройдут в Сан-Франциско (штат Калифорния) и в Италии. Фильм будет повествовать о турбулентном периоде в истории OpenAI, когда в 2023 году из-за противоречий с советом директоров генеральный директор компании Сэм Альтман был отправлен в отставку, а через несколько дней возвращен на эту же должность.
Альтмана может сыграть американский актер Эндрю Гарфилд. Борисов рассматривается на роль сооснователя OpenAI Ильи Суцкевера. Роль бывшего технологического директора компании, временно занимавшей пост генерального директора после отставки Альтмана, может достаться актрисе из США Монике Барбаро.
Контракты с актерами подписаны еще не были. Заказчик картины — стриминговый сервис Аmazon — официально не объявлял о своих планах.