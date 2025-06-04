THR: Юра Борисов может сняться в фильме Луки Гуаданьино про компанию OpenAI

По его информации, работа над картиной может начаться уже этим летом, съемки пройдут в Сан-Франциско (штат Калифорния) и в Италии. Фильм будет повествовать о турбулентном периоде в истории OpenAI, когда в 2023 году из-за противоречий с советом директоров генеральный директор компании Сэм Альтман был отправлен в отставку, а через несколько дней возвращен на эту же должность.