Хук, браво: нового «Каратэ-пацана» с Джеки Чаном в дубляже слили в Сеть

Спустя 41 год после выхода самого первого фильма The Karate Kid культовая франшиза пополнилась еще одним фильмом — «Каратэ-пацан: Легенды». В новой части встретятся герои оригинала 1984 года и его ремейка 2010 года с Джеки Чаном в главной роли. В российских кинотеатрах картина выйдет в параллельный прокат 7 июня, но уже сейчас экранную версию можно найти в Сети с русским дубляжом. Подробнее — в материале «Известий». Осторожно, спойлеры!
Все фильмы серии The Karate Kid.
История франшизы The Karate Kid началась в 1984 году — тогда состоялась премьера первого фильма серии, который в СССР на видеокассетах назывался «Парень-каратист», «Каратэ-пацан» и «Каратэ Кид». В фильме играли Пэт Морита в роли мастера боевых искусств мистера Мияги и Ральф Маччио в роли подростка Дэниэла ЛаРуссо. Последний учится каратэ, чтобы противостоять задирам, пристающим к нему из-за девочки, и в финале нокаутирует главного из них, используя технику «журавля». Релиз имел успех, вскоре вышло еще три части. Последняя, где у мастера появляется ученица в исполнении Хилари Суонк, казалось, похоронила серию — она показала слабые коммерческие результаты и получила холодную реакцию критиков.
В 2010-м произошла реинкарнация под названием «Каратэ-пацан». Главные роли в ремейке исполнили Джеки Чан и сын Уилла Смита Джейден. Создатели взяли за основу ту же фабулу, что и в оригинале, изменив некоторые детали вроде места действия и вида боевых искусств. Теперь юный герой истории осваивал не каратэ, а кунг-фу.
Через несколько лет фильм 1984 года стал основой еще и для сериала «Кобра Кай», ставшего уже прямым продолжением оригинала с участием повзрослевших героев — Дэниэла ЛаРуссо (Ральф Маччио) и его неприятеля Джонни Лоуренса (Уильям Забка). Проект растянулся на шесть сезонов и закончился в начале 2025 года.
Две ветви одного дерева и ставка на ностальгию.
Новая часть получила подзаголовок «Легенды» и сплела всю серию воедино. Создатели, очевидно, сделали ставку на ностальгию и соединили в одной ленте героев из разных версий — повзрослевшего Дэниэла ЛаРуссо, дебютировавшего во франшизе в 1984-м, и мистера Хана (Джеки Чан) из 2010-го. Сюжетно объяснили это древней связью между родами Мияги и Хан, то есть между каратэ и кунг-фу. «Всё это две ветви одного дерева», — говорит в открывающей сцене сам Мияги. Сэнсэи из обеих версий The Karate Kid, оказывается, были когда-то знакомы.
Во многом создатели «Каратэ-пацана: Легенды» пошли по протоптанной дорожке. За основу они взяли знакомую уже по двум фильмам формулу: подросток переезжает с матерью в новый город, влюбляется в местную девушку. Та идет в комплекте с плохим бывшим, искусно владеющим боевыми искусствами и готовым применить навыки на любом, кто решит претендовать на внимание его пассии. За сердце дамы и собственную честь соперники борются на чемпионате. Разница в том, что герой нового фильма — не тощий паренек, ничего не понимающий в драках, а уже мастер своего дела. Поэтому ему нужен не курс с нуля, а скорее мотивация и вера в себя, поскольку в прошлом он пережил нападение, в результате которого потерял брата. За дело берутся знакомые нам ЛаРуссо и мистер Хан, чей союз на экране приносит ленте свою долю легкого доброго юмора.
Главную роль впервые в истории серии исполнил актер с азиатской внешностью. Ральф Маччио из первого фильма — американский актер итальянского происхождения. Джейден Смит из ремейка — темнокожий артист. Бен Ван, сыгравший Ли Фуна в «Легендах», строит карьеру в США, но родом он из Китая.
Еще одно отличие — хронометраж. Фильмы 1984-го и 2010-го выходили за пределы двух часов. Новая часть длится всего полтора, поэтому действие разворачивается бодро и не кажется затянутым.
Что говорят критики.
Зарубежные критики в своей оценке ленты оказались не единодушны. Одни ругают слишком простой сюжет и игру на чувстве ностальгии, другие, наоборот, относят то же самое к преимуществам. В итоге на Rotten Tomatoes у «Легенд» всего 59% позитивных рецензий.
«Сюжет просто ужасен. Он настолько переполнен штампами, что едва успеваешь посмеяться над одним, как другой тут же наносит тебе удар по голове», — пишет Фрэнк Шек в The Hollywood Reporter.
Обозреватель New York Post Джонни Алексински тоже остро раскритиковал «Легенды»: назвал фильм провалом, события в нем — фальшивыми, одного из антагонистов — злодеем-однодневкой, единственным плюсом — исполнителя главной роли.
«Ван — харизматичный и симпатичный главный герой, который не перегибает палку, как все эти сэндвичи с ветчиной вокруг него. Он не такой веселый, как Маччио в свое время, но его улыбка такая же мощная, как его удары. 25-летний новичок также хорошо владеет боевыми искусствами, что придает реалистичности боям. Но то, как Энтвистл их изображает, не позволяет в полной мере использовать способности Вана. Они недостаточно человечны и слишком похожи на Mortal Kombat», — пишет Алексински.
Солидарен насчет исполнителя роли Ли Фуна обозреватель Daily Telegraph (UK) Тим Роби. Он называет Бена Вана главным оружием фильма. Его коллега из Variety Оуэн Глейберман считает актера «гибким и обаятельным».
«Он излучает флюиды юного Брюса Ли», — пишет эксперт.
Те критики, которые позитивно оценили новинку, хвалят ее также за ретро-атмосферу, легкое летнее настроение, популяризацию боевых искусств.
«Очаровательные 94 минуты, которые удовлетворяют вкус молодой аудитории к постоянному действию и вызывают у взрослой чувство ностальгии, заставляя и тех и других смеяться над одними и теми же шутками», — делится впечатлениями Эндрю Лоуренс из The Guardian.
Поклонников серии в финале ждет сюрприз — сцена после титров, которая целится точно в их сердца, даря еще один мощный камбэк. В ней появляется главный задира из фильма 1984 года, который продолжил свой путь в сериале «Кобра Кай» с ЛаРуссо, — Джонни Лоуренс в исполнении Уильяма Забки. В российских кинотеатрах «Каратэ-пацан: Легенды» начнут показывать 7 июня в рамках предсеансового обслуживания.