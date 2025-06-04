Хук, браво: нового «Каратэ-пацана» с Джеки Чаном в дубляже слили в Сеть

Во многом создатели «Каратэ-пацана: Легенды» пошли по протоптанной дорожке. За основу они взяли знакомую уже по двум фильмам формулу: подросток переезжает с матерью в новый город, влюбляется в местную девушку. Та идет в комплекте с плохим бывшим, искусно владеющим боевыми искусствами и готовым применить навыки на любом, кто решит претендовать на внимание его пассии. За сердце дамы и собственную честь соперники борются на чемпионате. Разница в том, что герой нового фильма — не тощий паренек, ничего не понимающий в драках, а уже мастер своего дела. Поэтому ему нужен не курс с нуля, а скорее мотивация и вера в себя, поскольку в прошлом он пережил нападение, в результате которого потерял брата. За дело берутся знакомые нам ЛаРуссо и мистер Хан, чей союз на экране приносит ленте свою долю легкого доброго юмора.