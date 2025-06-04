День «порадования» кошачьих богов и День любителей лета: какие праздники отмечают в России и мире 4 июня

День «порадования» кошачьих богов принято отмечать соответствующим образом: нужно поклоняться котам, выполняя все их прихоти. Можно купить своему питомцу новую игрушку или любимое лакомство, а также провести с кошкой весь день. К тому же некоторые люди жертвуют деньги в приюты и благотворительные организации, помогающие этим животным.