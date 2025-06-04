День «порадования» кошачьих богов и День любителей лета: какие праздники отмечают в России и мире 4 июня

4 июня в России и мире отмечают большое количество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День «порадования» кошачьих богов, День любителей лета и День сыра.
День «порадования» кошачьих богов.
День «порадования» кошачьих богов принято отмечать соответствующим образом: нужно поклоняться котам, выполняя все их прихоти. Можно купить своему питомцу новую игрушку или любимое лакомство, а также провести с кошкой весь день. К тому же некоторые люди жертвуют деньги в приюты и благотворительные организации, помогающие этим животным.
День любителей лета.
В День любителей лета принято наслаждаться теплой погодой и расцветом природы, отправляясь на прогулку в лес, работая в огороде и устраивая пикники. Кто-то в честь этого праздника пишет картины с летними пейзажами или делает фотографии, выкладывая их в социальные сети.
День сыра.
В День сыра необходимо насладиться вкусом этого продукта, пробуя разные его виды, а также узнать интересные факты и традиции изготовления сыра в разных странах. К тому же в этот праздник можно приготовить блюда, в которых сыр является одним из основных ингредиентов.