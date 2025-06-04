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Народный календарь. Какую одежду следует носить 7 июня, чтобы привлечь удачу

В народном календаре дата 7 июня получила сразу три названия: Иван Головастый, Иванов день и Иван — Медвяные росы.

В народном календаре дата 7 июня получила сразу три названия: Иван Головастый, Иванов день и Иван — Медвяные росы.

В эту дату следует надевать только белую одежду, так как это принесет удачу во все сферы жизни. И наоборот, запрещается носить черные и серые наряды, иначе все лето придется провести в печали, тоске и плохом настроении.

Кроме того, 7 июня нельзя плевать на землю, так как это оскверняет природу. Тот, кто это сделает, может серьезно заболеть, а в его жизни наступит черная полоса, которая продлится до тех пор, пока человек не искупит свою вину.

Также в этот день не следует просить о повышении на работе или прибавлении заработной платы, иначе все произойдет наоборот: могут лишить премии, урезать зарплату или понизить в должности.

Приметы погоды:

На рябине цветов много — урожай хлеба будет.

Если листья на деревьях поблекли, значит завелась медвяная роса.

Поздний цвет рябины сулит долгую осень.

Много росы — урожай будет хорошим.

Именины отмечают: Роберт, Иннокентий, Федор, Иван.