Австрийское издание отстранило репортера из-за спорного интервью с Клинтом Иствудом

Несмотря на то, что Kurier изначально оставил статью на сайте с пометкой о проверке, впоследствии материал был удален. В редакции пояснили, что хотя цитаты не были выдуманы, а основывались на предыдущих беседах Середы с Иствудом (по её словам, их было 18 за карьеру), оформление текста в виде свежего интервью ввело читателей в заблуждение.