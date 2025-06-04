Австрийское издание отстранило репортера из-за спорного интервью с Клинтом Иствудом

Австрийская газета Kurier прекратила сотрудничество с репортером Элизабет Середой после публикации материала, представленного как эксклюзивное интервью с 95-летним Клинтом Иствудом. Сам актер через издание Deadline опроверг подлинность беседы, назвав ее полностью сфабрикованной.
Несмотря на то, что Kurier изначально оставил статью на сайте с пометкой о проверке, впоследствии материал был удален. В редакции пояснили, что хотя цитаты не были выдуманы, а основывались на предыдущих беседах Середы с Иствудом (по её словам, их было 18 за карьеру), оформление текста в виде свежего интервью ввело читателей в заблуждение.
«Использование нескольких интервью для создания портрета ко дню рождения является распространённо практикой. По форме статья написана как интервью, а не портрет. Создавалось впечатление, что это новое интервью. Поскольку это не так, статья не соответствует стандартам качества, которых придерживается Kurier», — заявили в издании.
В спорной статье Иствуд якобы рассуждал о ностальгии по классическому Голливуду и критиковал современные франшизы.
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