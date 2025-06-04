Politico: Франция и Бельгия отказались поддержать запрет на импорт газа РФ

Париж и Брюссель отказываются поддержать запрет на импорт российского газа в ЕС, пишет Politico.
По данным издания, французские и бельгийские власти требуют «больше подтверждённой информации», касающейся экономических и юридических последствий возможного утверждения запрета.
«Два крупнейших покупателя российского сжиженного природного газа в Евросоюзе отказываются одобрить план Брюсселя по запрету поставок газа Москвы, утверждая, что им необходимы дополнительные заверения относительно экономических и правовых последствий этого шага, прежде чем принимать решение», — говорится в публикации.
В материале сказано, французская сторона намерена «внедрять стратегию поиска альтернативных источников энергии». Власти Бельгии стремятся получить отчёт, касающийся последствий отказа от газа РФ «прежде, чем принять решение».
Ранее сообщалось, что ЕК хочет запретить импорт трубопроводного газа и СПГ из Российской Федерации к концу 2027 года. По данным Bloomberg, для этого рассматривается возможность введения нулевой квоты на поставки.