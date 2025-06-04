Россиянам рассказали, какие штрафы грозят за шум на дачном участке

Отдых на даче может привести к серьезным штрафам за шум. Юрист Юрий Капштык рассказал в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что в Московской области действует закон о тишине.
Согласно закону, уровень шума не должен превышать 55 децибел. Юрист уточнил, что шумные работы разрешены только с 8 утра до 9 вечера. В исключительных случаях, например, при аварии, допускается шум до 11 вечера, если задействованы экстренные службы.
Эксперт отметил, что громкая музыка, крики или запуск петард могут нарушить общественный порядок. Это считается нарушением закона о тишине. Штрафы зависят от типа нарушения. Для граждан сумма составляет от 1 до 2 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит наказание от 40 до 80 тысяч рублей. Юрист пояснил, что такие меры часто применяются, если компания арендует дачный участок для проведения шумного корпоратива на природе.
Стоит отметить, что громкая музыка из автомобилей или шум от нестандартных выхлопных систем нередко беспокоит жителей окрестных домов. Особенно это заметно летом, когда окна открыты, а желающих устроить дискотеку на улице становится больше. Проблема шума беспокоит людей давно. Поэтому депутаты планируют ужесточить наказание. Сейчас штраф составляет всего 500 рублей. Если изменения примут, гражданам придется заплатить до 20 тысяч рублей, а должностным лицам — до 30 тысяч.