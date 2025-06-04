Россиянам рассказали, какие штрафы грозят за шум на дачном участке

Стоит отметить, что громкая музыка из автомобилей или шум от нестандартных выхлопных систем нередко беспокоит жителей окрестных домов. Особенно это заметно летом, когда окна открыты, а желающих устроить дискотеку на улице становится больше. Проблема шума беспокоит людей давно. Поэтому депутаты планируют ужесточить наказание. Сейчас штраф составляет всего 500 рублей. Если изменения примут, гражданам придется заплатить до 20 тысяч рублей, а должностным лицам — до 30 тысяч.