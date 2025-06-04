Россиянам рассказали, как избавиться от тли в огороде

В российских огородах успешно борются с тлей, применяя как химические, так и природные способы. Садовод Надежда Кашнова поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня», что одним из простых решений является мыльный раствор.
Эксперт уточнила, чтобы его приготовить, нужно в литре воды растворить столовую ложку жидкого мыла. Подойдет как хозяйственное, так и специальное садовое. Этим составом аккуратно обрабатывают растения. Метод блокирует дыхательные пути тли, и насекомые погибают.
Еще один вариант — настои из трав. Эксперт отметила, что полынь, татарник и чеснок отпугивают вредителей благодаря запаху и особым веществам. Для настоя травы измельчают, кипятят в воде, затем настаивают несколько часов и процеживают. Готовым раствором опрыскивают посадки.
Также садоводы привлекают естественных помощников — божьих коровок и златоглазок. Эти насекомые питаются тлей и сокращают ее численность. Чтобы заманить хищников, высаживают укроп, лук или календулу, рассказала Надежда Кашнова.
Важно регулярно осматривать растения. Так можно вовремя заметить тлю и начать борьбу. При сильном заражении применяют инсектициды, но с осторожностью. Эксперт подчеркнула, что в огороде живут полезные насекомые и опылители, которым химикаты могут навредить.
При этом урожай зависит от правильного ухода за растениями. Агроном Андрей Туманов объяснил, что для огурцов нужна только теплая вода. Лучше всего использовать отстоянную воду из бочки, прогретую солнцем. Холодная вода из скважины или колодца для этой культуры не подходит. Также агроном посоветовал применять комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием, ведь огурцы относятся к семейству тыквенных.