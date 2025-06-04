Россиянам рассказали, как избавиться от тли в огороде

При этом урожай зависит от правильного ухода за растениями. Агроном Андрей Туманов объяснил, что для огурцов нужна только теплая вода. Лучше всего использовать отстоянную воду из бочки, прогретую солнцем. Холодная вода из скважины или колодца для этой культуры не подходит. Также агроном посоветовал применять комплексные удобрения с азотом, фосфором и калием, ведь огурцы относятся к семейству тыквенных.