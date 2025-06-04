Календарь на 4 июня: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

О жизни праведного Иакова Боровичского почти ничего не известно, его посмертное прославление связано с чудесным событием, произошедшим около 1540 года. На третий день после Пасхи к селению Боровичи (территория современной Новгородской области) по реке Мсте против течения приплыла большая льдина, на которой стоял открытый дубовый гроб с телом юноши. Местные крестьяне трижды отталкивали льдину от берега, но она каждый раз возвращалась. Ночью старейшинам села явился во сне юноша, сказав: «Я такой же христианин, как и вы. Не гоните меня. Мое имя Иаков, я получил имя в честь святого Иакова, брата Господня». После этого мощи поместили в часовне, а в 1544 году перенесли в местный монастырь. Считается, что они обладают целительной силой. В 1657 году патриарх Никон перенес часть мощей святого Иакова в Иверский монастырь на Валдае.