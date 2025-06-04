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Атака БПЛА на Курскую область привела к пожару в Рыльске

ВСУ атаковали беспилотниками Рыльский район Курской области. На месте падения обломков одного из дронов начался пожар, сообщает Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

По сообщению местных жителей, несколько взрывов прозвучали в районе Рыльска и села Крупец около 23 часов 3 июня. По предварительным данным, системы ПВО сбили несколько БПЛА, в том числе FPV-дроны. В районе одного из жилых домов возникло возгорание.

Атака БПЛА на Рыльск. Видео © Telegram / SHOT.

Официальная информация о возможных последствиях или пострадавших пока не поступала.

Как сообщал Life.ru, утром 3 июня украинский беспилотник сбили прямо над Крымским мостом. Обломки БПЛА рухнули на проезжую часть, но, к счастью, всё обошлось без пострадавших.