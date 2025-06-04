В аэропорту Стамбула анонсировали открытие четвертой взлетно-посадочной полосы

В международном аэропорту Стамбула намерены открыть четвертую взлетно-посадочную полосу в середине 2026 года. Об этом заявил гендиректор компании IGA Селахаттин Бильген, которая управляет воздушной гаванью.
По его словам, большая часть работ по строительству взлетно-посадочной полосы уже выполнена. Бильген считает, что ввод ее в эксплуатацию значительно увеличит пропускную способность загруженного авиаузла.
Также он отметил, что в этом году на территории аэропорта Стамбула откроют новый отель. Кроме того, в сентябре запустят терминал авиации общего назначения — он будет обслуживать пассажиров только частных самолетов и путешественников, летающих в бизнес-классе.
Ожидается, что по итогам 2025 года аэропорт Стамбула обслужит 85 млн человек. Он входит в топ самых загруженных аэропортов в мире.
Ранее также стало известно, что другой стамбульский аэропорт — Сабихи Гекчен — обслужил рекордное число рейсов за сутки.