Эндокринолог назвала продукты, увеличивающие риск развития сахарного диабета

Сахарный диабет второго типа подкрадывается незаметно. Его развитие происходит медленно, и человек часто не замечает тревожных сигналов. Эндокринолог Гульнара Закирова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что некоторые продукты повышают риск этого заболевания.
Специалист отметила, что белый хлеб, рис, картофель фри и покупные сладкие каши не так опасны, если сочетать их с клетчаткой, регулярно заниматься спортом и есть достаточно белка. Однако врач предупредила, что газированные напитки, конфеты и сиропы наносят серьезный удар по поджелудочной железе. По ее словам, в одном стакане популярной газировки содержится до восьми ложек сахара. Такие продукты вызывают резкий скачок инсулина, усиливают аппетит, приводят к перееданию и, как следствие, к ожирению.
Специалист также обратила внимание на «скрытые» углеводы. Она пояснила, что йогурты, готовые соусы, злаковые батончики и даже диетическое печенье часто содержат мальтодекстрин. Этот компонент имеет высокий гликемический индекс — от 105 до 136. Поэтому людям с диагностированным диабетом нужно быть особенно осторожными. Врач посоветовала внимательно изучать состав продуктов. Лучше заменять обычную муку на цельнозерновую и есть больше клетчатки: зелень, овощи, бобовые.
Стресс также играет важную роль в развитии заболеваний. Академик РАН, эндокринолог Иван Дедов сообщил, что он разрушает иммунитет и может спровоцировать сахарный диабет. По его словам, всего неделя эмоциональной нестабильности способна выявить болезнь. Ученый отметил, что стресс — один из главных факторов риска для здоровья.