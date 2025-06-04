Эндокринолог назвала продукты, увеличивающие риск развития сахарного диабета

Специалист отметила, что белый хлеб, рис, картофель фри и покупные сладкие каши не так опасны, если сочетать их с клетчаткой, регулярно заниматься спортом и есть достаточно белка. Однако врач предупредила, что газированные напитки, конфеты и сиропы наносят серьезный удар по поджелудочной железе. По ее словам, в одном стакане популярной газировки содержится до восьми ложек сахара. Такие продукты вызывают резкий скачок инсулина, усиливают аппетит, приводят к перееданию и, как следствие, к ожирению.