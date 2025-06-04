На низком старте. Какие квартиры подорожают на вторичном рынке

— При фактическом отсутствии ипотеки предложение и количество сделок на массовом вторичном рынке Москвы не растут, но и не уменьшаются. Соответственно, стоимость этой категории жилья стабильна. Даже на фоне повсеместного подорожания инфляция на вторичке нулевая. Цены могут пойти вверх при существенном снижении ключевой ставки и удешевлении жилищных кредитов. Тогда на рынок выйдут ипотечные покупатели, владельцы банковских депозитов будут искать иные активы, в том числе вкладывать деньги в недвижимость. Это поспособствует росту спроса и стоимости, — рассказал директор направления «Вторичный рынок» «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома.