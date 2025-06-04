В Подмосковье подготовили 12 площадок для жертвоприношений

Как сообщало URA.RU, в 2024 году важный для мусульман праздник жертвоприношения — Курбан-Байрам отмечался с 16 по 20 июня. В России девять регионов, включая пять республик Северо-Кавказского федерального округа, Татарстан, Адыгею, Башкортостан и Крым, официально объявляли Курбан-Байрам как выходной день. В 2025 году праздник приходится на вечер пятницы 6 июня. Продолжаться он будет до вторника 10 июня.