Депутат Курганской облдумы признался в смертельном ДТП с мотоциклистом

Депутат Курганской областной думы Владимир Алейников стал виновником смертельного ДТП с мотоциклистом и публично признал свою вину. Заявление на эту тему опубликовано на сайте регионального парламента. В партии «Единая Россия», в отделении которой состоит Алейников, уже заявили, что он будет отвечать по закону и что мандат — не индульгенция, а дополнительная ответственность.