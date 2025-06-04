Рекордная магнитная буря завершилась после почти трех суток активности

Самый продолжительный за последние шесть лет геомагнитный шторм, длившийся без перерывов около 70 часов, окончательно прекратился. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
По данным ученых, все показатели солнечной активности вернулись к нормальным значениям, а текущие параметры солнечного ветра исключают вероятность скорого возобновления возмущений.
Отмечается, что этот случай стал самым длительным непрерывным геомагнитным событием с апреля 2017 года.
Ранее сообщалось, что в воскресенье, 1 июня, Земли достигнет облако плазмы от крупнейшего в этом году солнечного выброса.