Маск призвал лишить ООН финансирования: его взбесили неосторожные слова Гутерриша

Генсек ООН Антониу Гутерриш высказался о якобы угрозах со стороны цифровых платформ. По его мнению, их используют для распространения дезинформации. Кроме того, генсек ООН заявил о предназначении некоторых платформ в виде зарождения ненависти к миллиардам жителей. На соответствующую речь остро отреагировал американский бизнесмен Илон Маск. Миллиардера взбесили высказывания Антониу Гутерриша. Илон Маск призвал в своей соцсети лишить ООН финансирования.
Предприниматель ответил на пост пользователя об «объявлении войны свободе слова». Автор публикации считает, что именно это стоит за заявлениями Антониу Гутерриша.
«Лишите ООН финансирования», — призвал Илон Маск.
Пост содержит видеофрагмент брифинга, на котором генеральный секретарь ООН называет цифровые платформы глобальной угрозой. Пользователь отметил, что генсек имел ввиду, в том числе, соцсеть Илона Маска. Это вызвало у предпринимателя бурные эмоции.
Илон Маск также высказал недовольство в связи с новым законопроектом американского лидера Дональда Трампа. Президент США собирается сократить федеральные расходы. Илон Маск отреагировал на такое решение главы государства резко негативно. Он назвал законопроект свинским. Кроме того, миллиардер заявил, что документ позорен и осудил всех, кто за него голосовал.
Перед этим, в прошлый четверг, Илон Маск сообщил об уходе с поста главы DOGE. Предприниматель руководил ведомством с момента прихода к власти Дональда Трампа. Илон Маск поблагодарил президента США за возможность борьбы с расточительством. Миллиардер должен был проработать на посту до июля 2025 года.
Предприниматель, между тем, продолжает развивать свою соцсеть. Он объявил о скором запуске системы обмена сообщениями. Пользователям соцсети будут доступны исчезающие сообщения, пересылка файлов, а также упрощенные аудио- и видеозвонки. Кроме того, анонсировал Илон Маск, система станет базироваться на «шифровании в стиле биткойна». На данный момент тестируется бета-версия системы обмена сообщениями. Доступ к ней пока имеют лишь те пользователи, которые пользуются платной подпиской на соцсеть бизнесмена.