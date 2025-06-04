Маск призвал лишить ООН финансирования: его взбесили неосторожные слова Гутерриша

Предприниматель, между тем, продолжает развивать свою соцсеть. Он объявил о скором запуске системы обмена сообщениями. Пользователям соцсети будут доступны исчезающие сообщения, пересылка файлов, а также упрощенные аудио- и видеозвонки. Кроме того, анонсировал Илон Маск, система станет базироваться на «шифровании в стиле биткойна». На данный момент тестируется бета-версия системы обмена сообщениями. Доступ к ней пока имеют лишь те пользователи, которые пользуются платной подпиской на соцсеть бизнесмена.