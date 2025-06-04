Ли Чжэ Мён победил на выборах президента Южной Кореи

Кандидат от демократов Ли Чжэ Мён одержал победу на выборах президента Республики Корея после обработки ста процентов голосов, следует из данных Центральной избирательной комиссии страны.
Ли Чжэ Мён набрал 49,42 процента голосов. Его оппонент от «Гражданской силы» Ким Мун Су оказался на втором месте, за него проголосовали 41,15 процента избирателей. Третью строчку занял Ли Чжун Сок из «Партии реформ» (8,34 процента).
Кандидат от Трудовой демократической партии Квон Ён Гук забрал 0,98 процента голосов, а независимый кандидат Сон Чжин Хо 0,1 процента.
Ким Мун Су уже официально признал поражение и поздравил Ли Чжэ Мёна с победой на выборах президента Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Южной Кореи от Объединённой демократической партии Ли Чжэ Мён заявил, что выступает против излишней враждебности по отношению к Российской Федерации и КНР.