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На Черноморском побережье Краснодарского края объявили ракетную опасность

Жителей региона предупредили о ракетной опасности.

Источник: Комсомольская правда

Режим ракетной опасности объявлен на территории Черноморского побережья Краснодарского края. Об этом информирует центр оповещения региона.

«Краснодарский край, Черноморское побережье: ракетная опасность!», — такое сообщение опубликовано в Telegram-канале Оперативного оповещения Краснодарского края в 23.09 вторника 3 июня.

В приложении МЧС жителям региона пришло сообщение следующего содержания: «На территории Черноморского побережья объявлена “Ракетная опасность”. Существует угроза падения ракет».

Также жителям напомнили правила поведения в случае ракетной опасности. Так, рекомендуется укрыться в помещении без окон, где стены являются сплошными. Тем, кто находится на улице, рекомендуют зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие.

Напомним, ночью 2 июня над Курском снова работала российская система ПВО. О том, какой ущерб был причинен в результате попытки ВСУ атаковать объекты на территории региона при помощи беспилотных аппаратов, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем губернатор Запорожской области Евгений Балицкий обратился к президенту Владимиру Путину с докладом после атаки ВСУ на Запорожскую область.