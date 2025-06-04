Длившаяся 66 часов магнитная буря завершилась

Мощная магнитная буря началась 1 июня. Суммарная продолжительность явления составила 66 часов, что стало рекордом с апреля 2017 года.
«Исходя из параметров солнечного ветра в окрестностях Земли, шансы на “отражение графика от дна” почти нулевые и в любом случае могут привести лишь к слабому эху», — говорится в сообщении лаборатории.
Ранее врач-терапевт рассказала, что электромагнитные волны, достигающие нашей планеты, могут негативно сказываться на здоровье. Специалист отмечает, что особенно тяжело магнитные бури переносят люди с сосудистыми заболеваниями.