Мощнейшая магнитная буря завершилась спустя 70 часов: стоит ли ждать повторения аномалии

Одна из самых длительных и мощных магнитных бурь опустилась на Землю в первый день июня. Астрологи могли лишь гадать, когда аномалия прекратится. Как итог, магнитная буря завершилась к ночи 4 июня. Она продлилась порядка 70 часов. Об этом рассказали РИА Новости в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.