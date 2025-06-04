Мощнейшая магнитная буря завершилась спустя 70 часов: стоит ли ждать повторения аномалии

Одна из самых длительных и мощных магнитных бурь опустилась на Землю в первый день июня. Астрологи могли лишь гадать, когда аномалия прекратится. Как итог, магнитная буря завершилась к ночи 4 июня. Она продлилась порядка 70 часов. Об этом рассказали РИА Новости в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
По данным сотрудников, в течение этих дней магнитная буря практически не ослабевала. Однако шансов на ее возобновление почти нет. Об этом, по словам собеседников агентства, свидетельствуют параметры солнечного ветра.
Стоит подчеркнуть, что магнитная буря стала наиболее длительной с апреля 2017 года.
Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев уточнил, что 1 июня на Землю с Солнца улетели огромные объемы плазмы. Однако математически не ясно, куда пропало вещество. До Земли долетели не все выброшенные объемы.