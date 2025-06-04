В Подмосковье открылся центр протезирования и реабилитации для ветеранов СВО

Глава ФМБА Вероника Скворцова отметила уникальность разработанной программы, которая сочетает медицинские и психологические методики. По её словам, после инвалидизации идёт очень серьёзная перестройка у человека, возникают нежелательные, отсроченные проявления, в том числе депрессивные, тревожные, потеря жизненных целей. Включение в комплекс позволяет всего этого избежать.