В Подмосковье открылся центр протезирования и реабилитации для ветеранов СВО

Центр предлагает полный цикл восстановления — от диагностики и изготовления индивидуальных протезов до психологической адаптации. Особое внимание уделяется спортивной реабилитации: здесь будут производить до 500 современных протезов ежегодно, включая модели с микропроцессорным управлением, позволяющие вести активный образ жизни.
«Важно, чтобы каждый ветеран специальной военной операции с инвалидностью снова обрёл не просто возможность двигаться, но и желание жить активной жизнью, — подчеркнула заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда “Защитники Отечества” Анна Цивилёва.
Глава ФМБА Вероника Скворцова отметила уникальность разработанной программы, которая сочетает медицинские и психологические методики. По её словам, после инвалидизации идёт очень серьёзная перестройка у человека, возникают нежелательные, отсроченные проявления, в том числе депрессивные, тревожные, потеря жизненных целей. Включение в комплекс позволяет всего этого избежать.
Это шестой подобный центр в стране и первый, созданный совместно с ФМБА. До 2027 года планируется открыть ещё 10 реабилитационных комплексов в различных регионах России.
Ранее Правительство Российской Федерации утвердило программу поддержки трудоустройства для ветеранов спецоперации. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все вернувшиеся с фронта бойцы должны ощущать, что по-прежнему нужны своей стране.