В Подмосковье оборудованы 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам

— Мы просим наших единоверцев делать обряды жертвоприношения в специально отведенных местах — это фермы, бойни, чтобы ни в коем случае ни во дворах, ни на детских площадках эти обряды не производились, — высказался Аббясов на пресс-конференции в ММПЦ «Россия сегодня», передает РИА Новости.