В Подмосковье оборудованы 12 площадок для жертвоприношений на Курбан-байрам

В Московской области подготовили около 40 площадок для праздничных молитв на Курбан-байрам и 12 площадок для совершения обряда жертвоприношения. Об этом во вторник, 3 июня, сообщил зампредседателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России по международным делам и хаджу, председатель ДУМ Московской области муфтий Рушан Аббясов.
Мусульмане должны совершать обряд строго в отведенных для этого местах, отметил он.
— Мы просим наших единоверцев делать обряды жертвоприношения в специально отведенных местах — это фермы, бойни, чтобы ни в коем случае ни во дворах, ни на детских площадках эти обряды не производились, — высказался Аббясов на пресс-конференции в ММПЦ «Россия сегодня», передает РИА Новости.
В этом году Курбан-байрам приходится на 6 июня.
В мае муфтий ДУМ Московской области Денис хазрат Мухутдинов поддержал курьеров, которые отказались доставлять блюда со свининой. Своей позицией он поделился в разговоре с журналистами.
Ранее в Сети была опубликована переписка клиента с сервисом доставки еды, в которой говорилось, что курьер отказался доставлять «харамное» блюдо покупателю.