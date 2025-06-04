«Мстители 5: Судный день» — что известно о новом фильме: Доктор Дум украл лицо Тони Старка?

Гигантские декорации: для съёмок построили крупнейшую в истории Marvel декорацию — замок Доктора Дума в Латверии площадью 9000 м² (эквивалент 1,3 футбольных полей!). Внутри воссозданы тронный зал с механическими статуями, лаборатории и даже «комната мультивселенной» с проекцией альтернативных реальностей. Съёмки в четырёх странах: производство развернули в Лондоне, Атланте, Исландии и Нью-Мексико. В Исландии снимали апокалиптические пейзажи Битвомира — искусственной реальности, созданной Думом. Технологии будущего: вселенная Marvel разработала Volume 2.0 — улучшенную версию системы из «Мандалорца». Она создаёт 360-градусные проекции в реальном времени, позволяя актёрам «путешествовать» по мультивселенной без зелёных экранов. Ложные сценарии: актёры получают только фрагменты сценария, а ключевым звёздам (например, Крису Эвансу) выдают фейковые диалоги для предотвращения утечек. Некоторые страницы печатают с цифровыми водяными знаками, отслеживающими источник слива. Запрет на телефоны: на площадке действует полный запрет на личные устройства. Члены съёмочной группы подписывают NDA со штрафами до $1 млн за нарушения. От Старка к Думу: Дауни не просто сменил роль — он сам предложил дизайн костюма и разработал предысторию персонажа, совместив черты комиксного Дума и Железного Маньяка. Актёр изучал латвийский диалект для роли правителя Латверии и сбрил волосы для образа. Металлическая маска с «эмоциями»: маска Дума оснащена технологией захвата мимики — 132 датчика считывают гримасы Дауни, чтобы цифровой доспех «оживал» в постпродакшене. Физическая нагрузка: чтобы сыграть могущественного тирана, Дауни набрал 12 кг мышечной массы и тренировался в стиле средневековых боевых искусств. Прокол с Олсен: Элизабет Олсен (Алая Ведьма) публично заявила, что её не пригласили в фильм, хотя сценарий подразумевал её участие. Позже выяснилось, что продюсеры отправили приглашение на старый e-mail. Самый дорогой проект Marvel: общий бюджет — $600 млн ($400 млн — съёмки, $200 млн — маркетинг). Для сравнения: «Финал» стоил $356 млн. Двойной удар Руссо: братья снимают «Судный день» и «Секретные войны» бэк-ту-бэк, как когда-то «Войну бесконечности» и «Финал». Это потребовало строительства 12 параллельных съёмочных площадок.