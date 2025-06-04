В США вновь перестановки: на пост замминистра обороны утвердили противника поставок Украине

Американская администрация вновь сменила руководство Минобороны Соединенных Штатов. Так, на пост замминистра назначили чиновника Майкла Даффи. Его знают по заявлениям о прекращении военных поставок Киеву. Данные о подсчете голосов опубликовали на сайте Сената США.