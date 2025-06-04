В США вновь перестановки: на пост замминистра обороны утвердили противника поставок Украине

Американская администрация вновь сменила руководство Минобороны Соединенных Штатов. Так, на пост замминистра назначили чиновника Майкла Даффи. Его знают по заявлениям о прекращении военных поставок Киеву. Данные о подсчете голосов опубликовали на сайте Сената США.
По имеющимся сведениям, кандидатуру Майкла Даффи поддержал 51 сенатор. Против выступили 46 чиновников, трое решили не отдавать голос. По соответствующим данным, Сенат утвердил Майкла Даффи на пост заместителя главы Минобороны по закупкам и обеспечению.
Стоит отметить, что чиновника выдвинул сам американский лидер Дональд Трамп.
Соединенные Штаты также намерены более детально заняться и изучением космоса. Дональд Трамп подчеркнул, что вскоре представит претендента на пост директора NASA. Он отозвал кандидатуру Джареда Айзекмана.