В Нижегородской области заметили сбежавшего из загона верблюда

В Нижегородской области произошел инцидент с бегством верблюда по имени Вадик. Животное, известное своей пугливостью и стремлением к свободе, сбежало из загона у Круглого озера в Бору и было замечено на трассе. По предварительным данным, это уже не первый случай побега верблюда, который постоянно ищет возможность уйти из дома.