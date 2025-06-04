В Нижегородской области произошел инцидент с бегством верблюда по имени Вадик. Животное, известное своей пугливостью и стремлением к свободе, сбежало из загона у Круглого озера в Бору и было замечено на трассе. По предварительным данным, это уже не первый случай побега верблюда, который постоянно ищет возможность уйти из дома.
Как сообщили в местных службах, 25 мая Вадик испугался газонокосилки и сбежал, продолжая бегать в течение пяти дней. Его удалось поймать и вернуть владельцам, однако позднее животное вновь убежало. Хозяева уже начали поиски, а местные жители просят быть внимательными и при обнаружении животного сообщить о его местонахождении в экстренные службы.
Владельцы верблюда просят не обижать животное и проявлять осторожность, поскольку Вадик очень пуглив и непредсказуем. Пока продолжаются поиски беглеца, жители региона надеются на скорое возвращение верблюда домой и призывают всех соблюдать осторожность при встрече с ним.
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