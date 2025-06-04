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Наёмник из Новой Зеландии Ле-Кернс признался, что вступил в ВСУ ради забавы

Ликвидированный наёмник также называл себя любителем компьютерных игр и оружия.

Источник: Аргументы и факты

Наёмник Вооружённых сил Украины из Новой Зеландии Шан Ле-Кернс заявлял, что он принимает участие в боевых действиях «ради забавы».

Об этом он рассказывал в своём блоге в соцсетях. В частности, наёмник писал в Facebook*, что он является фанатом «боевых действий ради забавы» («Warfighting for fun»).

Кроме того, Шан Ле-Кернс называл себя любителем компьютерных игр, оружия, аниме, а также фитнеса.

Напомним, наёмник из Новой Зеландии Шан Ле-Кернс был ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в мае рассказал украинский посол Василий Мирошниченко.

Ранее сообщалось, что на границе РФ обнаружили тело испанского наёмника из числа Вооружённых сил Украины.

* Соцсеть принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.