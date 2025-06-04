Наёмник Вооружённых сил Украины из Новой Зеландии Шан Ле-Кернс заявлял, что он принимает участие в боевых действиях «ради забавы».
Об этом он рассказывал в своём блоге в соцсетях. В частности, наёмник писал в Facebook*, что он является фанатом «боевых действий ради забавы» («Warfighting for fun»).
Кроме того, Шан Ле-Кернс называл себя любителем компьютерных игр, оружия, аниме, а также фитнеса.
Напомним, наёмник из Новой Зеландии Шан Ле-Кернс был ликвидирован в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в мае рассказал украинский посол Василий Мирошниченко.
Ранее сообщалось, что на границе РФ обнаружили тело испанского наёмника из числа Вооружённых сил Украины.
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