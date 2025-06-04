Роспотребнадзор сообщил о значительном снижении алкогольных отравлений в России

В 2024 году мужчины пострадали от алкогольных отравлений в 72% случаев, женщины — в 21%. Среди возрастных групп наибольший процент отравлений зафиксирован у взрослых (90,3%), тогда как на подростков и детей пришлось 5,5% и 4,2% соответственно.