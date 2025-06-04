Роспотребнадзор сообщил о значительном снижении алкогольных отравлений в России

С 2015 по 2024 год количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией в России сократилось на 40,1%, а число смертельных случаев — на 34,7%. Такие данные содержатся в ежегодном докладе Роспотребнадзора о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Согласно документу, алкогольные отравления составляют 28% от всех случаев химических интоксикаций, опережая отравления лекарствами (22%) и наркотиками (21%).
В 2024 году мужчины пострадали от алкогольных отравлений в 72% случаев, женщины — в 21%. Среди возрастных групп наибольший процент отравлений зафиксирован у взрослых (90,3%), тогда как на подростков и детей пришлось 5,5% и 4,2% соответственно.
Наиболее высокие показатели алкогольных отравлений отмечены в Чувашии, Алтайском и Красноярском краях, а также в Самарской области.
Ранее сообщалось, что рекордная магнитная буря завершилась после почти трех суток активности.