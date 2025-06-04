Суд прекратил дело против бывшего топ-менеджера «Роснано»

«Уголовное дело и уголовное преследование в отношении Горькова Андрея Владимировича… прекратить в связи с истечением срока давности уголовного преследования, освободив Горькова Андрея Владимировича от уголовной ответственности», — говорится в материалах дела. Суд отменил подписку о невыезде и обеспечительные меры в отношении активов Горькова и недвижимости его родственников. Другой московский суд постановил взыскать с Горькова в пользу АО «Роснано» сумму ущерба — 607 896 324 рубля 78 копеек.