С экс-директора по инвестициям Роснано взыскали 607 млн рублей

Московский суд прекратил уголовное дело в отношении экс-управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Андрея Горькова, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, из-за истечения срока давности. Однако с него взыскали 607,9 млн рублей в пользу компании — сумму ущерба, причиненного незаконным размещением средств в «Смоленском банке». Об этом сообщило агентство ТАСС.
Горьков не оспаривал прекращение дела, но просил снять арест со своего имущества. Первая инстанция удовлетворила его ходатайство, отменив подписку о невыезде и ограничения на активы. Однако апелляция частично пересмотрела это решение: арест сохранили на банковские счета, недвижимость (включая квартиры в Москве), земельные участки, автомобили и мотоцикл, а также имущество третьих лиц.
«Взыскать с Горькова Андрея Владимировича в пользу АО “Роснано” в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, сумму в размере в 607 896 324 рублей 78 копеек», — говорится в решении.
Суд отказал «Роснано» во взыскании упущенной выгоды, указав на недостаток доказательств прямой связи между действиями Горькова и неполученными доходами.
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