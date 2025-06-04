С экс-директора по инвестициям Роснано взыскали 607 млн рублей

Горьков не оспаривал прекращение дела, но просил снять арест со своего имущества. Первая инстанция удовлетворила его ходатайство, отменив подписку о невыезде и ограничения на активы. Однако апелляция частично пересмотрела это решение: арест сохранили на банковские счета, недвижимость (включая квартиры в Москве), земельные участки, автомобили и мотоцикл, а также имущество третьих лиц.