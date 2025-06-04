Дубинский: на Украине следует перезапустить политический процесс

«В принципе, меморандум, предложенный РФ, содержит все те пункты, которые мы с вами тут анализировали и ожидали. От отмены ВП и назначения выборов, до запрета националистической идеологии и партий. Это предложение перезапуска политического процесса, который необходим Украине, как воздух», — написал Дубинский в Telegram.