Дубинский: на Украине следует перезапустить политический процесс

Украинский парламентарий Александр Дубинский оценил меморандум Российской Федерации по завершению конфликта на Украине, он подчеркнул, что политический процесс на Украине следует перезапустить.
Дубинский уточнил, что меморандум содержит все важные пункты. В частности, речь идёт об отмене военного положения на Украине.
«В принципе, меморандум, предложенный РФ, содержит все те пункты, которые мы с вами тут анализировали и ожидали. От отмены ВП и назначения выборов, до запрета националистической идеологии и партий. Это предложение перезапуска политического процесса, который необходим Украине, как воздух», — написал Дубинский в Telegram.
Он добавил, что на Украине следует провести выборы. По словам Дубинского, «в противном случае украинский народ рискует понести ещё большие потери».
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что меморандум Российской Федерации направлен на устранение первопричин конфликта на Украине.