Названы регионы с самой дешевой и дорогой электроэнергией

В числе регионов с низкой стоимостью электроэнергии также значатся Республика Хакасия (7 тысяч рублей) и Дагестан (9 тысяч рублей). При этом Москва занимает второе место по дороговизне коммунального ресурса с показателем почти 24 тысячи рублей в год, уступая только Чукотке. Республика Саха (Якутия) замыкает тройку самых дорогих регионов с суммой 23 тысячи рублей.