Названы регионы с самой дешевой и дорогой электроэнергией

Российские регионы демонстрируют значительный разброс цен на электроэнергию для домохозяйств в 2025 году.
Согласно исследованию рейтингового агентства АКРА, наиболее доступные тарифы в Иркутской области, где годовые расходы на стандартное потребление в 300 кВт·ч в месяц составят всего 4−6 тысяч рублей. На противоположном конце рейтинга оказался Чукотский автономный округ с годовыми затратами около 27 тысяч рублей.
В числе регионов с низкой стоимостью электроэнергии также значатся Республика Хакасия (7 тысяч рублей) и Дагестан (9 тысяч рублей). При этом Москва занимает второе место по дороговизне коммунального ресурса с показателем почти 24 тысячи рублей в год, уступая только Чукотке. Республика Саха (Якутия) замыкает тройку самых дорогих регионов с суммой 23 тысячи рублей.
Аналитики АКРА объясняют такой разрыв в тарифах особенностями ценообразования. В наиболее дорогих регионах либо полностью отсутствует дифференцированный тариф по объемам потребления (Чукотка, Москва), либо он применяется не всеми поставщиками электроэнергии (Якутия). Это приводит к существенному увеличению итоговой стоимости для потребителей.
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