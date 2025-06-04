Маск раскритиковал проект Трампа: как это повлияло на их отношения

Однако, пишет автор статьи, американский лидер «рассержен» заявлениями предпринимателя. Кроме того, «ошеломлена» и команда президента США, сказано в материале. По мнению автора статьи, бизнесмену не понравилось, в том числе, предложение американского лидера сократить налоговую субсидию на электромобили. В этом случае пострадают производители компании Tesla.