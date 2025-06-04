Маск раскритиковал проект Трампа: как это повлияло на их отношения

Американский предприниматель Илон Маск подверг жесткой критике новый законопроект президента США Дональда Трампа. При этом резкие высказывания бизнесмена не повлияли на отношения с главой государства. По данным портала Axios, Илон Маск и Дональд Трамп всё так же дружат.
Однако, пишет автор статьи, американский лидер «рассержен» заявлениями предпринимателя. Кроме того, «ошеломлена» и команда президента США, сказано в материале. По мнению автора статьи, бизнесмену не понравилось, в том числе, предложение американского лидера сократить налоговую субсидию на электромобили. В этом случае пострадают производители компании Tesla.
«Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками… Трамп был несколько рассержен саботажем миллиардера в социальных сетях», — отмечает портал.
Илон Маск, между тем, обозлился и на высказывания генсека ООН. Предприниматель призвал к прекращению финансирования организации.