Помогать людям — долг врача и офицера

Командировки на освобожденные территории для пульмонолога Михаила Нечаева — дело уже привычное. 3 июня он рассказал «Вечерней Мосве» о своей работе и о том, что вдохновляет его в мирной жизни.
Михаила Нечаева отправляют в рабочие командировки, которые длятся по месяцу, по линии Минздрава РФ и Федерального центра медицины катастроф. Он объездил практически все освобожденные территории, оказывая медицинскую помощь мирному населению. Также работал в военных госпиталях — лечил больных и раненых.
— Не участвовать в этих событиях я не мог. Мой дед был в 1943 году тяжело ранен при освобождении Запорожья. Я — русский офицер. Присягу давал. Так что еще в 2015 году ездил в Донецк врачом-добровольцем, — рассказывает Михаил Николаевич.
Интересы у него разносторонние, и к каждому из своих увлечений он относится очень серьезно. Так, любовь к родному городу вдохновила его на то, чтобы пройти аттестацию гида и водить экскурсии по столице. Михаил Нечаев создал авторские экскурсионные проекты и предлагает гостям и жителям столицы десятки уникальных прогулок по Москве.
— На сегодняшний день у меня больше 30 маршрутов. Мои экскурсии — это истории о людях и для людей, — отмечает Михаил Николаевич.
В апреле этого года он официально получил новую профессию — стал аттестованным московским гидом и в подтверждение своей квалификации получил удостоверение экскурсовода от столичного Комитета по туризму. Рассказывает, что отпраздновал это событие стаканом ледяного чая и борщом, а также пригласил подписчиков своего телеграм-канала разделить с ним радость и сходить на одну из самых дорогих его сердцу экскурсий — по Большой Пироговке.
— Эта прогулка посвящена золотому веку русской медицины. Она особенно важна для меня, так как я сам — врач. Мое дело жизни — лечить людей, мирных и наших военных, в обычной жизни и на фронте, — подчеркнул Михаил Нечаев.
Как экскурсовод, он признает и одобряет важность аттестации для городских гидов. Ведь и сам не раз становился свидетелем того, как его недобросовестные коллеги путают, к примеру, Ивана III и Ивана IV, потому что «они оба грозные». Прохождение аттестации для него стало не самым сложным испытанием. А вот подготовка к ней запомнилась надолго. Ведь это происходило как раз во время одной из командировок.
— Готовился две недели. Было, конечно, интересно: воет сирена воздушной тревоги, рация хрипит: «Поступает двое тяжелораненых, шестеро — средней тяжести. Торакального хирурга, невролога и терапевта (это я) — в реанимацию срочно!» А я в этот момент читаю статью об особенностях урбанистики в Москве 20−30-х годов XX века, — вспоминает доктор-гид.
Успевает Михаил Нечаев и заниматься писательским делом. Недавно вышла в свет первая часть его книги о фронтовых командировках. В процессе — вторая часть. Михаил Николаевич рассказал, что часть дохода от экскурсий и от продажи книги идет на его небольшой благотворительный проект: он покупает и отвозит на освобожденные территории ингаляторы для астматиков — бойцов и мирных жителей.
Рассказал он и о необычных переплетениях в его профессиональных сферах. Однажды Михаил проводил экскурсию по Большой Пироговке и рассказывал об основателе отечественной педиатрической школы Ниле Федоровиче Филатове.
— Накануне я читал об инфекционном мононуклеозе, который еще называют болезнью Филатова, и пятнах Бельского — Коплика — Филатова — сыпи на слизистой оболочке рта при кори. И буквально на следующем дежурстве мне привезли девушку с подобной сыпью. А я уже знал, как ее лечить. Вот такие совпадения! — отмечает Нечаев.
Михаилу пока не удается часто проводить экскурсии — работа и командировки занимают много времени, сейчас это самое важное. Но он надеется, что придет время и эта ситуация изменится.
КСТАТИ.
Поддержку бойцам в зоне СВО оказывают участники проходящего в эти дни фестиваля «Москва — на волне». Они направляют часть полученной прибыли на гуманитарную помощь бойцам — это и продовольствие, и медикаменты, и одежда. Некоторые предприниматели бесплатно доставляют в реабилитационные центры свои блюда.