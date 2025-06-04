Помогать людям — долг врача и офицера

Как экскурсовод, он признает и одобряет важность аттестации для городских гидов. Ведь и сам не раз становился свидетелем того, как его недобросовестные коллеги путают, к примеру, Ивана III и Ивана IV, потому что «они оба грозные». Прохождение аттестации для него стало не самым сложным испытанием. А вот подготовка к ней запомнилась надолго. Ведь это происходило как раз во время одной из командировок.