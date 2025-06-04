В Госдуме предложили изменить регламент пересдачи для нарушителей на ЕГЭ

«Ребенка за нарушение правил ЕГЭ не просто выгоняют из класса, у него забирают возможность продолжить свое образование. Потому что по существующим правилам, пересдать экзамен он может только через год. А как сложится его жизнь за этот год неизвестно. Считаю, что существующий регламент излишне суровый. У таких нарушителей должна быть возможность пересдать экзамен в текущем году. Пускай через месяц или два, пока знания еще свежи, но не через год», — сказал Кошелев.