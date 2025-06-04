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В Госдуме предложили изменить регламент пересдачи для нарушителей на ЕГЭ

Кошелев призвал разрешить нарушителям правил ЕГЭ пересдачу в текущем году.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Ученикам, которых удалили с экзамена за нарушение правил, необходимо разрешить пересдачу ЕГЭ в том же году, заявил РИА Новости депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР).

«Ребенка за нарушение правил ЕГЭ не просто выгоняют из класса, у него забирают возможность продолжить свое образование. Потому что по существующим правилам, пересдать экзамен он может только через год. А как сложится его жизнь за этот год неизвестно. Считаю, что существующий регламент излишне суровый. У таких нарушителей должна быть возможность пересдать экзамен в текущем году. Пускай через месяц или два, пока знания еще свежи, но не через год», — сказал Кошелев.

Парламентарий добавил, что согласно установленным правилам с экзамена удаляют всех, у кого заметили любое техническое приспособление: телефон, электронные часы, фитнес-браслет, беспроводной наушник.

«Комиссии не требуется доказывать, что ребенок взял их для того, чтобы списать. Сам факт наличия гаджета является поводом для прекращения тестирования», — отметил он.

Кошелев подчеркнул, что это не совсем справедливо, учитывая, что период сдачи экзаменов очень стрессовый для ребенка. По его словам, выпускник может случайно принести с собой на экзамен не только часы, «но и кошку».

Единый государственный экзамен в этом году сдают около 714 тысяч человек.