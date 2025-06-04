Верните плакат домой. На улицу!

— С. Б.: Да, это удивительно, тем более что даже многие старые плакаты не потеряли актуальности, про новые уже и не говорю. Например, есть ряд плакатов об освобождении Украины. На одном из них изображен солдат, пьющий воду из каски с красной звездой. Написано: «Пьем воду из родного Днепра, будем пить из Прута, Немана и Буга…» Или почти черно-белый плакат: понтонная переправа вдали, через нее идет техника с единственным красным пятном в виде флага, а на переднем плане плавает в воде полузатонувшая немецкая каска. И цитата из «Страшной мести» Н. В. Гоголя: «Чуден Днепр при тихой погоде…» Почему это не использовать? Скажу и еще об одной грани проблемы. Сейчас, наверное, только ленивый вуз не имеет кафедры дизайна. И одна из основных дисциплин там — графический дизайн. И ни одна кафедра не обходится без дисциплины плаката. Но плакаты — это определенный способ мышления. С появлением дизайнерского плаката он усложнился. Не исключаю, что не всякий может прочесть, что там изображено, понять, для чего это, в плакате появилась многослойность, призыв к размышлению. Но мы уверены: он должен выйти на улицы! Ведь это еще и формирование визуальной культуры. У нас, увы, ее практически нет. Самое время ее возрождать! К. З.: Вы видели девочку с медведем с предложением «дружить по-русски»? Не жутковато? И написано, кстати, по-английски. Но ведь это безобразие и глупость.