Пернатый криминал: Дерзкие вороны массово атакуют сов в Подмосковье

В Московской области наиболее распространена ушастая сова, реже встречаются болотная сова, мохноногий сыч и другие виды, включая шесть, занесенных в Красную книгу. Серая ворона, хорошо адаптированная к жизни рядом с людьми, не нуждается в охране. Для поддержания экологического баланса иногда необходимо регулировать её популяцию, сокращая доступ к пищевым отходам. Однако вороны играют важную санитарную роль, очищая территорию от органических остатков, поясняют специалисты.