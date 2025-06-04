В ГД предложили новое послабление для отцов-одиночек

Ранее в Госдуму был внесен законопроект об отмене ограничения по количеству нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении пенсионеров, что направлено на повышение материального обеспечения многодетных семей. Сейчас пенсионное законодательство предусматривает увеличение пенсий не более чем на трех иждивенцев, а новые инициативы призваны расширить меры поддержки для семей с большим количеством детей.