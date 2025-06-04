Штормовой ветер обрушится на три региона Сибири

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сильные ливни с грозами и градом, порывы штормового ветра скоростью 25 метров в секунду и выше могут нарушить в среду жизнеобеспечение населения трех регионов Сибирского федерального округа, предупреждает МЧС России.
«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 4 июня существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в СФО в Республике Хакасия, Красноярском крае, Омской области», — говорится в прогнозе.
Как считают спасатели, источниками возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать сильные ливни, грозы, град, а также порывы ветра скоростью 25 метров в секунду и более.
МЧС России рекомендует сибирякам знать и выполнять общие меры безопасного поведения. В частности, во время сильного ветра надо находиться дома, закрыв все окна. Находясь на улице, необходимо стараться не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска — мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. Кроме того, следует обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.