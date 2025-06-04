Штормовой ветер обрушится на три региона Сибири

МЧС России рекомендует сибирякам знать и выполнять общие меры безопасного поведения. В частности, во время сильного ветра надо находиться дома, закрыв все окна. Находясь на улице, необходимо стараться не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска — мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. Кроме того, следует обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.