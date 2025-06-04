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Штормовой ветер обрушится на три региона Сибири

Штормовой ветер 25 м/с и выше обрушится в среду на три региона Сибири.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Сильные ливни с грозами и градом, порывы штормового ветра скоростью 25 метров в секунду и выше могут нарушить в среду жизнеобеспечение населения трех регионов Сибирского федерального округа, предупреждает МЧС России.

«По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 4 июня существует вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта в СФО в Республике Хакасия, Красноярском крае, Омской области», — говорится в прогнозе.

Как считают спасатели, источниками возможных чрезвычайных ситуаций на территории этих регионов могут стать сильные ливни, грозы, град, а также порывы ветра скоростью 25 метров в секунду и более.

МЧС России рекомендует сибирякам знать и выполнять общие меры безопасного поведения. В частности, во время сильного ветра надо находиться дома, закрыв все окна. Находясь на улице, необходимо стараться не приближаться к деревьям, а также к разнообразным сооружениям повышенного риска — мостам, эстакадам, трубопроводам и линиям электропередачи. Кроме того, следует обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.