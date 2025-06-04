Axios: Трамп рассержен саботажем Маска, но они остаются друзьями

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск остаются друзьями, пишет Axios.
Публикация посвящена реакции Трампа на высказывание Маска, который назвал бюджетный законопроект американского лидера «отвратительной мерзостью».
По словам источников, Трамп «рассержен саботажем Маска» в соцсетях.
«Маск и Трамп остаются друзьями и союзниками. Трамп был несколько рассержен саботажем миллиардера в соцсетях», — говорится в материале.
Источники отметили, что слова Маска, касающиеся бюджетного проекта «ошеломили» команду Трампа.
Ранее сообщалось, что Маск в резкой форме раскритиковал законопроект Трампа о сокращении федеральных расходов, назвав его «отвратительной мерзостью».