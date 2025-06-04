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Гвинея может ввести безвизовый режим для россиян: названы условия

Посол Попов: Гвинея может ввести безвизовый режим для россиян.

Источник: Комсомольская правда

Гвинея может ввести безвизовый режим для россиян, если в ближайшее время увеличится поток туристов из РФ в эту страну. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посла России в Гвинее Алексея Попова.

«При увеличении потока наших туристов есть реальная возможность договориться о безвизовых полетах, пребывании здесь первоначально, может быть, на какой-то ограниченный срок, а потом более длительный», — цитирует агентство ответ дипломата на соответствующий вопрос.

При этом Попов отметил, что по дипломатическим и служебным паспортам граждане России и Гвинеи уже могут летать друг к другу без виз.

Напомним, в апреле 2025 года Россия подписала с Оманом соглашение об отмене визового режима.

Также сообщалось, что Россия намерена расширить льготный визовый режим с Китаем. Теперь граждане РФ, занимающиеся автомобильными перевозками в КНР, смогут получить документ сроком на один год.

Тем временем в МИД России предупредили, что Южная Корея в некоторых случаях имеет право отказать во въезде россиянам, приехавшим в страну в безвизовом порядке. Подробнее здесь на KP.RU.