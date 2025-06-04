Чат-боты помогут людям справляться с тревогой, считает эксперт

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 июн — РИА Новости. Чат-боты с искусственным интеллектом, как ChatGPT, смогут помочь людям справляться с тревогой, заявила РИА Новости директор консалтинговой компании «Яков и Партнеры» Марина Дорохова.
«Мы совместно с “Медси” разработали AI-ассистента, и именно психолога, который нам на текущий момент помогает работать с такой эмоцией, как тревога. В целом у него более 60 различных механик и инструментов, которые помогают человеку в режиме чат-бота и общением с этим справиться», — сказала Дорохова кулуарах международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).
Она отметила, что, согласно исследованию компании «Яков и Партнеры», около 70% опрошенных пациентов «Медси» сказали, что были бы не против пообщаться психологом на основе искусственного интеллекта. Среди плюсов использовать AI-психологов эксперт выделила низкую стоимость качественной психологической помощи и круглосуточные консультации.
«Если говорить о том, что все перейдут на AI-психологов, тоже большой вопрос, огромное количество специалистов с большим опытом на рынке все равно останутся и будут присутствовать, но это тот инструмент, который поможет людям, может быть в том числе в каких-то критических ситуациях», — заключила Дорохова.