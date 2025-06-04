Чат-боты помогут людям справляться с тревогой, считает эксперт

«Мы совместно с “Медси” разработали AI-ассистента, и именно психолога, который нам на текущий момент помогает работать с такой эмоцией, как тревога. В целом у него более 60 различных механик и инструментов, которые помогают человеку в режиме чат-бота и общением с этим справиться», — сказала Дорохова кулуарах международной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).