Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зрители реалити-шоу «Сокровища императора 2» осудили поведение Дубцовой

Певица Ирина Дубцова оказалась в эпицентре скандала после выхода очередного выпуска реалити-шоу «Сокровища императора 2» на ТНТ. Многих зрителей возмутило поведение артистки.

Певица Ирина Дубцова оказалась в эпицентре скандала после выхода очередного выпуска реалити-шоу «Сокровища императора 2» на ТНТ. Многих зрителей возмутило поведение артистки.

Она неоднозначно вела себя по отношению к другим участникам проекта: телеведущую Дану Борисову обозвала наркоманкой, а с рэпером Natan обращалась довольно грубо.

Пользователи в Сети грозятся удалить песни Дубцовой из своих плейлистов и жестко критикуют ее, отмечая «истеричность и невоспитанность».

— «Я в шоке с того, как она открылась нам»; «Дубцова неприятная, мягко говоря»; «Как-то я тебя по-другому представлял. Злая тетка», — пишут зрители.

Звезде даже пришлось закрыть комментарии в своих соцсетях.

В мае Ирина Дубцова пообщалась с «Вечерней Москвой» и рассказала о своем участии в этом реалити-шоу. Также она поделилась, что считает самой главной ценностью в жизни.