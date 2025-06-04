Зрители реалити-шоу «Сокровища императора 2» осудили поведение Дубцовой

Певица Ирина Дубцова оказалась в эпицентре скандала после выхода очередного выпуска реалити-шоу «Сокровища императора 2» на ТНТ. Многих зрителей возмутило поведение артистки.
Она неоднозначно вела себя по отношению к другим участникам проекта: телеведущую Дану Борисову обозвала наркоманкой, а с рэпером Natan обращалась довольно грубо.
Пользователи в Сети грозятся удалить песни Дубцовой из своих плейлистов и жестко критикуют ее, отмечая «истеричность и невоспитанность».
— «Я в шоке с того, как она открылась нам»; «Дубцова неприятная, мягко говоря»; «Как-то я тебя по-другому представлял. Злая тетка», — пишут зрители.
Звезде даже пришлось закрыть комментарии в своих соцсетях.
В мае Ирина Дубцова пообщалась с «Вечерней Москвой» и рассказала о своем участии в этом реалити-шоу. Также она поделилась, что считает самой главной ценностью в жизни.