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В Госдуме предложили изменить правила ЕГЭ

Учеников, удаленных с ЕГЭ за нарушения, необходимо допускать к пересдаче в том же году, а не через год, как это предусмотрено действующими правилами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы (ЛДПР) Владимир Кошелев.

В 2025 году ЕГЭ сдают 714 тысяч человек.

Учеников, удаленных с ЕГЭ за нарушения, необходимо допускать к пересдаче в том же году, а не через год, как это предусмотрено действующими правилами. С такой инициативой выступил депутат Госдумы (ЛДПР) Владимир Кошелев.

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«Ребенка за нарушение правил ЕГЭ не просто выгоняют из класса — у него забирают возможность продолжить образование. Пусть пересдает через месяц-два, пока знания свежи, но не через год», — пояснил Кошелев.

Депутат отметил, что комиссии удаляют участников ЕГЭ при любом обнаружении технических устройств: телефона, электронных часов, фитнес-браслета, беспроводного наушника — даже без доказательств их использования для списывания. По его мнению, это несправедливо, учитывая стрессовый период экзаменов. В 2025 году ЕГЭ сдают 714 тысяч человек.

Ранее Рособрнадзор сообщал, что только за первые два дня экзаменов в 2025 году с ЕГЭ были удалены более 200 участников, из которых 70 — за использование средств связи. Согласно действующим правилам, удаленные с экзамена школьники теряют возможность пересдать предмет в этом году и, как правило, не могут поступить в вуз до следующего года, что вызывает регулярные споры о необходимости смягчения санкций.