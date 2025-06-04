В Госдуме предложили изменить правила ЕГЭ

Ранее Рособрнадзор сообщал, что только за первые два дня экзаменов в 2025 году с ЕГЭ были удалены более 200 участников, из которых 70 — за использование средств связи. Согласно действующим правилам, удаленные с экзамена школьники теряют возможность пересдать предмет в этом году и, как правило, не могут поступить в вуз до следующего года, что вызывает регулярные споры о необходимости смягчения санкций.